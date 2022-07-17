Иракские хакеры заявили, что взломали сайт минздрава Израиля из-за поддержки Украины

Так, хакеры обвинили Израиль в «сопротивлении россии и поддержке коррумпированного нацистского капиталистического режима в Украине».

Группа хакеров из Ирака заявила, что взломала сайт министерства здравоохранения Израиля. Они сделали это якобы в отместку за то, что Израиль «бомбил» сектор Газа и препятствовал поставкам туда медикаментов, а также поддержал Украину в войне против россии.

Об этом пишет Walla.

При этом злоумышленники назвали официальные власти Украины «нацистским капиталистическим режимом».

Те не менее, по состоянию на 18:20, 17 июля сайт минздрава доступен для пользователей и выглядит как обычно. Пока неизвестно, как именно хакеры ему навредили, и достоверно ли вообще их заявление.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств.

Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Раненого доставили в больницу «Ха-Эмек» в Афуле, где медики оценили его состояние как тяжелое. Расследование этого дела продолжается.

Еще напомним, что в Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них.