Иракские хакеры заявили, что взломали сайт минздрава Израиля из-за поддержки Украины

Группа хакеров из Ирака заявила, что взломала сайт министерства здравоохранения Израиля. Они сделали это якобы в отместку за то, что Израиль «бомбил» сектор Газа и препятствовал поставкам туда медикаментов, а также поддержал Украину в войне против россии.
Об этом пишет Walla.
При этом злоумышленники назвали официальные власти Украины «нацистским капиталистическим режимом».
Те не менее, по состоянию на 18:20, 17 июля сайт минздрава доступен для пользователей и выглядит как обычно. Пока неизвестно, как именно хакеры ему навредили, и достоверно ли вообще их заявление.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств.
Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Раненого доставили в больницу «Ха-Эмек» в Афуле, где медики оценили его состояние как тяжелое. Расследование этого дела продолжается.
Еще напомним, что в Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них.