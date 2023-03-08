Искусственный интеллект будет искать жизнь на Марсе

Новая система глубокого обучения была научена находить биосигнатуры в чилийском Салар-де-Пахоналесе, горном озере, расположенном на высоте 3 500 метров на краю пустыни Атакама.

Ученые предложили искать признаки жизни на Марсе с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Vice.

Отмечается, что новая система глубокого обучения была научена находить биосигнатуры в чилийском Салар-де-Пахоналесе, горном озере, расположенном на высоте 3 500 метров на краю пустыни Атакама. Условия здесь приближены к марсианским, насколько это возможно на Земле.

Инструмент искусственного интеллекта смог повысить вероятность обнаружения биосигнатур в этой экстремальной среде до 87,5%, что делает его примерно в девять раз эффективнее случайных поисков признаков жизни.

Около четырех миллиардов лет назад Марс был более теплым, влажным и потенциально пригодным для жизни. Орбитальные аппараты и марсоходы обнаружили много регионов планеты, которые были сформированы водой, ключевым ингредиентом для жизни. Там могли и могут быть микробы.

Хотя ученые имеют приблизительное представление о том, где искать остатки микробной жизни на Марсе, сузить поиск до масштаба крошечных ареалов – гораздо более сложная задача. Чтобы решить эту проблему, ученые под руководством Кимберли Уоррен-Родс, астробиолога из некоммерческого Института SETI, разработали «адаптивную систему, объединяющую статистическую экологию с глубоким обучением для распознавания и прогнозирования моделей биосигнатур».

Уоррен-Родс и ее коллеги использовали воздушные и наземные наблюдения, чтобы составить карту распределения выносливых фотосинтезирующих микроорганизмов, живущих в этой сложной среде обитания. Затем команда научила нейронные сети прогнозировать вероятность появления биосигнатур, используя ряд геологических параметров, таких как соленость, тип породы и доступ к свету.

Такой подход позволит ИИ определять вероятное наличие жизни на Марсе и других планетах.

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