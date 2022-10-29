Ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете

Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.

Падение метеорита на планету Марс, возможно, раскрыло новую информацию о коре планеты, которую изучают исследователи, работающие в Службе марсотрясений в ETH Zürich в Швейцарии. Исследователи ждали события, которое породило бы волны на поверхности Марса, прежде чем метеорит столкнулся с планетой 24 декабря 2021 года, что вызвало появление поверхностных волн, в которых нуждались исследователи.

Их выводы были опубликованы в журнале Science.

Поверхностные волны на Марсе предоставляют исследователям больше информации о структуре марсианской коры. Ученые использовали сейсмометр миссии NASA InSight для анализа планеты. Они также связались с коллегами, которые работали с зондом Mars Reconnaissance Orbiter, который сделал фотографии во время падения метеорита, на которых был виден большой ударный кратер примерно в 3 500 км от InSight.

Однако, используя InSight всего за 7 500 км, ученые смогли точно определить падение метеорита как источник второго нетипичного землетрясения. Марсианская кора между местами ударов и данные, собранные сейсмометром InSight, показали, что планета имеет высокую плотность, в связи с чем исследователи ошибочно предположили, что Марс имел низкую плотность на основе трех слоев коры.

По словам ученых, новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как планета формируется и изменяется. Это также может дать новое понимание резких контрастов между северным и южным полушариями Марса, первое из которых имеет плоские вулканические низменности, а второе представляет собой плато, покрытое метеоритными кратерами.

Доен Ким, ведущий автор исследования, геофизик и старший научный сотрудник ETH Zurich, сказал, что «местоположение хорошо соответствовало нашим оценкам источника землетрясения. Сейсмические волны прошли через недра планеты во время землетрясения, который предоставляет информацию о ядре и мантии Марса».

«Это первый раз, когда сейсмические поверхностные волны наблюдались на планете, отличной от Земли. Даже миссии «Аполлон» на Луну это не удалось», — отметил он.

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