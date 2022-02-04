Искусственный интеллект научился писать код не хуже среднестатистического программиста

Британская компания DeepMind создала систему искусственного интеллекта AlphaCode, которая, по её словам, «пишет компьютерные программы на конкурентоспособном уровне». В решении задач с соревнований по программированию AlphaCode обошёл большинство разработчиков-людей.

Сообщается, что ИИ, пишущий код не хуже профессионально обученного человека, проходил тесты на заданиях, которые были созданы для соревновательной платформы Codeforces. Каждую неделю на ней публикуются новые задачи, за решение которых разработчики набирают баллы, чтобы подняться выше во внутреннем рейтинге.

Об этом сообщает научно-популярное издание «SciTechDaily».

Формат задач был предоставлен ИИ AlphaCode точно также, как и обычному человеку — с текстовым описанием, требованиями к входящей и исходящей информации, примерами тестовых наборов и результатов.

Программа самостоятельно сгенерировала большое количество решений задач, после чего отобрала лучшие из них и предоставила в качестве результата.

По итогам соревнования решения ИИ AlphaCode попали в число 54,3% лучших вариантов, что позволило программе войти в список 28% ведущих разработчиков рейтинга Codeforces Elo, который включает 1 238 участников.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильская технология сможет найти отдалённые взрывы звёзд, запускающие гамма-всплески.

Новый израильский эксперимент направлен в космос для обнаружения нового типа гамма-излучения, которое может помочь идентифицировать излучение от высокоэнергетических взрывов в далеких галактиках.

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