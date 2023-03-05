Искусственный интеллект победил пилота самолета в воздушном бою менее чем за две минуты

Центр аэродинамических исследований и разработок Китая решил столкнуть в небе двух асов – настоящего боевого пилота и самолет под управлением искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает South China Morning Post.

Так называемая «битва» произошла в небе, правда, исследователи решили не использовать настоящие боевые самолеты, а смоделированные копии. Цель эксперимента — проследить за тактикой победителя — кем бы он ни оказался.

В ходе эксперимента ИИ молниеносно предусматривал действия человека. Самолет под управлением алгоритма на протяжении всего боя плотно держался позади противника. Пилот пытался обмануть ИИ с помощью различных тактик: «завлекал» его в ловушку, заходил в резкое пике, менял скорость и направление полета. Однако, что бы ни делал человек, ИИ разгадал все трюки. Весь бой занял всего полторы минуты, поскольку пилоту так и не удалось обмануть нейросеть.

«Искусственный интеллект скоро станет королем неба. Компьютеру не страшны перегрузки, он моментально реагирует, умеет просчитывать множество ходов противника и совсем не заботится о собственной безопасности, применяя всевозможные рискованные фигуры высшего пилотажа», — заявили китайские ученые.

Однако технология управления самолетами под руководством ИИ все еще не идеальна: нейросеть нужно постоянно обучать и закладывать в нее новые данные. Тем не менее, китайские ученые уверены, что скоро смогут создать киберпилота, который сможет учиться в полете и улучшать свои характеристики практически без наземного контроля.

Ранее Курсор информировал о том, что финские эксперты по безопасности заявили, что хакеры начнут использовать технологии искусственного интеллекта для осуществления кибератак. Согласно докладу компании WithSecure, риски использования ИИ в преступных целях возрастают, а в ближайшие 5 лет мы услышим о мошеннических методах похищения цифровых активов совместно с ИИ.

Как сообщал Курсор, искусственный интеллект назвал дату гибели цивилизации.

Также Курсор писал о том, что, по мнению ученых, искусственный интеллект может уничтожить человечество.