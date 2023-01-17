Израильские ученые сделали важное открытие, связанное с раком

Израильские ученые стремятся создать первое в мире профилактическое лекарство, предназначенное для предотвращения опухолей, вызывающих вторичный рак.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Исследовательская группа Университета Бар-Илан создала пептид ‒ цепочку аминокислот, которая нужна для предотвращения попадания раковых клеток в кровь и, следовательно, их перемещения по телу. Они опубликовали рецензируемое исследование, показывающее, что пептид успешно предотвращает метастазирование у мышей, то есть предотвращает распространение больных клеток, которые могут вызвать вторичный рак.

В клетках многих солидных опухолей развиваются инвадоподии, структуры в форме ножек, выступающие из их поверхности. Они действуют как тараны, пробиваясь сквозь ткани, чтобы помочь раковым клеткам проникнуть в кровоток и дать метастазы в другие органы.

Но инвадоподии вступают в действие только тогда, когда они «активируются» соединением двух белков. Профессор Джордан Чилл, соавтор исследования, утверждает, что прорыв Бар-Илана состоял в том, чтобы найти пептид, который останавливает это взаимодействие с белком.

«Мы считаем, что это может предотвратить активацию инвадоподий и, следовательно, подавить метастазирование. Я ожидаю, что его можно будет использовать в дополнение к химиотерапии или другим методам лечения, убивающим раковые клетки», ‒ сказал он.

Сообщаемый уровень эффективности означает, что у мышей с раком молочной железы, получавших пептид, вероятность развития вторичных опухолей была по крайней мере на 90% ниже, чем у контрольной группы.

Хотя исследование было сосредоточено на раке молочной железы, команда ожидает, что пептид будет эффективен при всех солидных опухолях, то есть при других видах рака, кроме рака крови, костного мозга или лимфатических узлов.

«Наш прогресс очень впечатляет, так как сегодня не производятся лекарства, которые предотвращают метастазирование, (или ‒ прим.ред.), другими словами, не существуют специально для того, чтобы остановить распространение рака. Большинство лекарств направлены на уменьшение размера опухоли после ее развития. Мы используем превентивный подход, который может спасти многих от повторной болезни и многих жизней», — сказал доктор Хава Гил-Хенн, соавтор исследования.

Чилл сказал, что следующая задача ‒ превращение пептида в лекарство с механизмами дозирования, которые могли бы доставить его в нужное место в организме человека.

«Пока у нас есть наконечник стрелы, теперь нам нужно разработать всю ракету», — сказал он.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильские ученые разработали технологию, способную помочь в создании новых лекарств.