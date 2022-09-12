Еврейские ученые оказались среди лауреатов престижной итальянской премии Бальзана

В число победителей премии Бальзана вошли три американца еврейского происхождения, которые занимаются моральной философией, музыковедением и биотехнологиями.

Первой упомянем философа и ученого из Чикагского университета Марту Нуссбаум, которая победила благодаря «преобразующему переосмыслению целей социальной справедливости как на глобальном, так и на местном уровне». В своих книгах, которых более двух десятков, Нуссбаум занимается исследованием эмоций и их влияния в морали и политике.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Помимо Нуссбаум, специалисты отметили преподавателя Чикагского университета и этномузыколога Филипа Болмана, который исследует еврейскую и европейскую музыку. В Фонде Бальзана упомянули об его исследовании «промежутков между музыкой и религией (и) еврейской музыкой в ​​современности», а также отметили его исполнение еврейской городской музыки.

Болман является художественным руководителем New Budapest Orpheum Society, а также вместе со своей супругой, Кристин Уилки Болман, представляет произведения для фортепиано и драматического оратора, написанные в период Холокоста.

Помимо этого, приз в области биотехнологии получил Роберт Лангер из Массачусетского технологического института. Его исследования и достижения в области мРНК-вакцин и тканевой инженерии назвали новаторскими. По словам экспертов, деятельность Лангера прокладывает путь «прорывам в контролируемом высвобождении макромолекул для многих медицинских применений».

Конечный приз достался датскому профессору палеоклиматологии Дорте Даль-Йенсену из Копенгагенского университета и голландскому климатологу Йоханнесу Эрлемансу из Утрехтского университета за оледенение и динамику ледяных щитов. Они провели совместную работу над динамикой оледенения и ледяных щитов, благодаря чему появились «более надежные прогнозы поведения ледяных щитов, связанные с изменениями уровня моря».

Отметим, что Фонд Бальзана каждый год присуждает две премии в области естественных наук и две премии в области гуманитарных наук. Он чередует специальности для выделения новых или появляющихся областей исследований и поддержания тех, которые могут в других местах упустить из виду. Победителям дают 750 000 швейцарских франков (785 000 долларов США), половину из которых необходимо использовать для исследований. Награды вручит президент Италии Серджо Маттарелла в ноябре в Риме.

Ранее мы рассказывали, что раввин разрешил еврею нарушить Шаббат, чтобы участвовать в запуске спутника.

Также «Курсор» сообщал, что в США умерли сестры, пережившие Холокост.