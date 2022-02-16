Израильский стартап Largix создал уникальный 3D-принтер

Largix создал первый 3D-принтер, способный производить промышленные резервуары огромных размеров и другие предметы из обычных и переработанных полимеров.

Хранение и транспортировка опасных жидкостей – нелегкое дело. Надежные резервуары для хранения высотой 13 футов, которые в настоящее время производит компания CGK Group, базирующаяся в Брюгге, Бельгия, изготавливаются вручную — и это дорогой и трудоемкий процесс.

Теперь, используя крупнейшую в мире роботизированную платформу 3D-печати, созданную израильским стартапом Largix,CGK Group рассчитывает сократить расходы на создание резервуаров.

«Это изменит правила игры для нас», — говорит Герт Денутте, основатель CGK. — Никто больше не занимается такими технологиями. По нашим оценкам, это сэкономит нам до 50 процентов затрат».

Кроме того, поскольку технология автоматизирована, она может работать «25 часов в сутки», говорит Денутт, что значительно сокращает время, необходимое для изготовления резервуаров.

До сих пор 3D-принтеры не могли производить крупные промышленные изделия с промышленной скоростью и ценой. Технология холодной 3D-печати Largix будет использовать интеллектуальные датчики с данными в режиме реального времени и машинным обучением для производства крупных объектов с требуемой прочностью соединения и сварки. Это первая система, которая делает возможной 3D-печать для реального промышленного производства с использованием полипропилена и полиэтилена — обычных термопластичных полимеров, которые никто другой не может печатать.

Руководителей CGK настолько впечатлила технология Largix, что они решили стать инвесторами компании еще в 2019 году.

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