К Земле летит очередной огромный астероид: дата опасного сближения

Астероид подлетит к планете на расстояние в 4,5 млн км в ночь на 16 февраля.

Впервые за 400 лет к Земле на максимально близкое расстояние приблизится опасный и огромный космический камень.

Об этом пишет Space.

Астероид принадлежит к классу околоземных под названием Апполоны. Он летит в сторону нашей планеты со скоростью в 88 740 км/ч.

Космический камень под названием 2005 YY128 диаметром в пределах между 540 м и 1,3 км.

Ученые выяснили, что астроид подлетит к планете на расстояние в 4,5 млн км в ночь на 16 февраля. Его максимальное сближение стоит ожидать в 2:46.

При этом астрономы уверены, что он не упадет на Землю, а пролетит мимо.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.