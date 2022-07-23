Китай придумал новый способ защиты Земли от астероидов

Теперь пекинские исследователи планируют использовать Луну для защиты Земли от ударов астероидов, которые потенциально могут уничтожить город или человеческую цивилизацию, по словам ученых, участвующих в проекте.

Статья была опубликована в китайском рецензируемом журнале Scientia Sinica Informationis.

Два оптических телескопа будут построены на южном и северном полюсах Луны, чтобы исследовать пространство вокруг них на предмет любых угроз, которые могли проскользнуть через наземную сеть раннего предупреждения, особенно тех, которые приближаются со слепой стороны, обращенной к Солнцу.

«Новый проект предполагает вывод трех спутников-защитников, несущих грузы топлива и кинетического оружия, на орбиту Луны вокруг Земли», — заявил Ву Вейрен, главный конструктор Китайской программы исследования Луны.

Согласно запланированному проекту, когда система обнаруживает небесное тело, способное нанести серьезный ущерб планете, она отправляет один или все спутники для перехвата астероида в течение короткого промежутка времени, намного быстрее, чем любая ракета, запущенная с Земли.

«Он будет иметь возможность перехватывать приближающиеся астероиды со всех направлений и может образовывать защитный круг, расстояние между Луной и Землей которого вдвое больше — около 800 000 км в диаметре», — сказали Ву и его коллеги.

Разрабатываемая в настоящее время Китаем система защиты Земли состоит из гигантских радаров и телескопов, чтобы попытаться справиться с астероидом, подобному тому, который уничтожил динозавров около 65 млн лет назад.

Но прежде чем приступить к работе на Луне, Китай сначала запустит спутники на лунную орбиту, чтобы проверить свои новейшие технологии наблюдения, отслеживания и перехвата. Исследователи предположили, что эти спутники потенциально могут использоваться для защиты национальной безопасности Китая, если телескопы и датчики будут направлены на Землю.

Спутники для защиты Земли могут помочь Китаю внимательно следить за спутниками других стран «и повысить способность защищать ценные космические активы».

Китай стал растущей космической державой, прилагая в последние годы все больше усилий для улучшения своих возможностей в космосе. К настоящему времени Китай запустил новые спутники, высадил зонды на Луну, исследовал ее темную сторону и даже построил собственную космическую станцию.

Битва за Луну: NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

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