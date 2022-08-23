Астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу

Крошечные фрагменты горной породы, доставленные с астероида на околоземной солнечной орбите, настолько стары, что появились раньше Солнечной системы. Новый анализ образцов астероида Рюгу выявил наличие минеральных зерен, образовавшихся в результате истечения или взрыва старых звезд до того, как сформировалось наше Солнце.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Как показали предыдущие исследования, эти досолнечные зерна показывают, что Рюгу очень похож на класс метеоритов, известных как углеродистые хондриты типа Ивуна (CI). Однако наличие некоторых хрупких зерен указывает на то, что части Рюгу могут не измениться с момента образования астероида.

«Образцы, доставленные с астероида Рюгу космическим кораблем «Хаябуса-2», содержат досолнечные зерна звездной пыли. Их количество и состав аналогичны досолнечному материалу, обнаруженному в хондритах CI. Таким образом, наши результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что астероид Рюгу тесно связан с хондритами CI», — заявили исследователи.

Досолнечные зерна также невероятно редки. Обычно они встречаются в углеродистых хондритах, которые составляют небольшой процент всех метеоритов, падающих на Землю. Более того, было обнаружено, что только около 5% углеродистых хондритов содержат досолнечные зерна. Самому старому из них на сегодняшний день от 5 до 7 млрд лет, по сравнению с возрастом Солнца в 4,6 млрд лет.

Несколько предыдущих исследований выявили некоторые досолнечные зерна в материале из Рюгу. Теперь огромная международная команда под руководством космохимика Йенса Бароша из Института Карнеги в Вашингтоне провела всесторонний поиск и обнаружила колоссальные 57 зерен с досолнечным соотношением изотопов.

Команда сравнила эти зерна с зернами, найденными в метеоритах, и обнаружила, что состав Рюгу очень похож на состав хондритов CI. Это редкий подтип углеродистых хондритов с химическим составом, наиболее близким к солнцу, наблюдаемому в метеоритах, и значительным количеством воды.

Минералогия образцов Рюгу указывает на то, что обширные водные изменения произошли во время взаимодействия вода-порода на материнском теле Рюгу. И здесь все становится интереснее, потому что по крайней мере одно из зерен, обнаруженных командой, является досолнечным силикатом. Поскольку силикаты легко разрушаются во время водного изменения, это открытие было «особенно неожиданным».

Следовательно, досолнечные силикаты, вероятно, ограничены относительно редкими участками или обломками породы, которые менее изменены, чем общая матрица Рюгу, состоящая из минералов, не содержащих воды. В результате эти обломки способны сохранять нежные зерна, которые в противном случае не выжили бы.

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