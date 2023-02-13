К Земле несется огромный астероид: максимальное сближение к четвергу

Эксперты подсчитали, что к середине текущей недели космическая глыба диаметром около 1 километра совершит к нашей планете близкое сближение.

Об этом говорится на сайте Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) NASA.

Согласно расчетам специалистов Лаборатории реактивного движения, потенциально опасный астероид 2005 YY128 приблизится к Земле на максимальное расстояние 16 февраля. Его скорость составляет 88735 км/час, а размеры — от 580 метра до 1,3 километра.

В американском национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отмечают, что космический скиталец пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 4,6 миллиона, то есть в 12 раз дальше, чем Луна, без угрозы столкновения.

Добавим, что в НАСА классифицируют любой космический околоземный объект в пределах 7,5 миллиона от Земли как «потенциально опасный». Также такой тип присваивается астероидам, длина которых превышает 150 метров. Так, астероид 2005 YY128 соответствует обоим этим параметрам сразу. После обнаружения этих потенциальных угроз астрономы внимательно наблюдают за ними, изучая с помощью радара на наличие признаков любого отклонения от своих предсказанных траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.