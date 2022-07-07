К Земле стремительно приближается астероид размером с автобус

Космический объект под названием 2022 NF не попадает под критерии потенциально опасного астероида, тем не менее ученые продолжают наблюдать за ним с большим интересом.

Астероид размером с автобус на очень маленьком расстоянии пролетит мимо Земли сегодня, 7 июня.

Об этом сообщает Science Alert.

В частности, космический объект под названием 2022 NF пройдет всего за 90 тысяч километров от нашей планеты. Это около 23% среднего расстояния между Землей и Луной.

Ученые отмечают, что всего несколько дней назад никто не знал, что это произойдет. Астрономы обнаружили астероид, используя данные системы камер и телескопов, базирующейся на Гавайях, основной целью, которой является обнаружение околоземных объектов или ОСЗ.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной. Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что космическая пыль в ранней Вселенной появилась в результате взрывов сверхновых звезд.

Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему. Исследователи из Массачусетского технологического института и других институтов недавно обнаружили мультипланетную систему всего в 33 световых годах от Земли, что делает ее одной из ближайших мультипланетных систем, которые когда-либо были обнаружены.