Ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной

Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что космическая пыль в ранней Вселенной появилась в результате взрывов сверхновых звезд.

В рамках нового исследовании ученые обнаружили сильную поляризацию молодого остатка сверхновой. Таким образом, ученые наконец-то получили убедительные и независимые доказательства того, что космическая пыль в ранней Вселенной образовалась в результате взрывов сверхновых.

Для исследования ученые использовали Стратосферную обсерваторию инфракрасной астрономии со встроенной камерой высокого разрешения SOFIA HAWC+. Они обследовали в D-диапазоне молодую сверхновую Кассиопея А, демонстрирующую высокую поляризацию на уровне 5-30%. За это ответственны силикатные зерна, многие из которых находятся в космической пыли.

Ранее теоретические модели предсказывали, что образование пыли в сверхновых может объяснить ее присутствие в ранней Вселенной.

Ранее наш сайт сообщал, что космический телескоп Gaia заметил странную активность в тысячах звезд. В Европейском космическом агентстве сообщили, что телескоп Gaia, который изучает нашу галактику, заметил сейсмическую активность в тысячах звезд. Такая активность изменяет форму светил.

Также сообщалось, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему. Новая система была впервые идентифицирована с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), миссии, в ходе которой исследователи наблюдали за ближайшими и самыми яркими звездами, чтобы найти уменьшение света, которое могло бы свидетельствовать о присутствии планеты.