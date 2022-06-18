Исследователи обнаружили новую многопланетную систему

Исследователи из Массачусетского технологического института и других институтов недавно обнаружили мультипланетную систему всего в 33 световых годах от Земли, что делает ее одной из ближайших мультипланетных систем, которые когда-либо были обнаружены.
Результаты были представлены в среду на собрании Американского астрономического общества в Пасадене, штат Калифорния.
Карликовая звезда под названием HD 260655 расположена в центре системы, вокруг которой вращаются две планеты размером с Землю. Эти планеты, вероятно, пригодны для жизни из-за того, что их орбиты узкие, что делает условия слишком жаркими для поддержания воды.
Однако ученые считают, что яркость звезды и ее близость к Земле могут дать новое представление о планетах и их атмосферах.
Один из ведущих исследователей, Мишель Кунимото из Института астрофизики и космических исследований Кавли в Массачусетском технологическом институте, сказал: «Обе планеты в этой системе считаются одними из лучших целей для изучения атмосферы из-за яркости их звезды. Есть ли вокруг этих планет богатая летучими веществами атмосфера? И есть ли признаки водных или углеродсодержащих видов? Эти планеты — фантастические испытательные полигоны для таких исследований».
Ранее наш сайт сообщал, что космический телескоп Gaia заметил странную активность в тысячах звезд. В Европейском космическом агентстве сообщили, что телескоп Gaia, который изучает нашу галактику, заметил сейсмическую активность в тысячах звезд. Такая активность изменяет форму светил.