Исследователи обнаружили новую многопланетную систему

Новая система была впервые идентифицирована с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), миссии, в ходе которой исследователи наблюдали за ближайшими и самыми яркими звездами, чтобы найти уменьшение света, которое могло бы свидетельствовать о присутствии планеты.

Исследователи из Массачусетского технологического института и других институтов недавно обнаружили мультипланетную систему всего в 33 световых годах от Земли, что делает ее одной из ближайших мультипланетных систем, которые когда-либо были обнаружены.

Результаты были представлены в среду на собрании Американского астрономического общества в Пасадене, штат Калифорния.

Карликовая звезда под названием HD 260655 расположена в центре системы, вокруг которой вращаются две планеты размером с Землю. Эти планеты, вероятно, пригодны для жизни из-за того, что их орбиты узкие, что делает условия слишком жаркими для поддержания воды.

Однако ученые считают, что яркость звезды и ее близость к Земле могут дать новое представление о планетах и ​​их атмосферах.

Один из ведущих исследователей, Мишель Кунимото из Института астрофизики и космических исследований Кавли в Массачусетском технологическом институте, сказал: «Обе планеты в этой системе считаются одними из лучших целей для изучения атмосферы из-за яркости их звезды. Есть ли вокруг этих планет богатая летучими веществами атмосфера? И есть ли признаки водных или углеродсодержащих видов? Эти планеты — фантастические испытательные полигоны для таких исследований».

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