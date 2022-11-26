К Земле стремительно приближается потенциально опасный астероид

Этот космический объект входит в первую пятерку крупнейших известных потенциально опасных астероидов.

Международная группа ученых обнаружила крупный космический объект типа Аполлона, который долгое время скрывался в солнечном свете.

Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, что этот объект, получивший название 2022 AP7, имеет диаметр от 1,1 до 2,3 км, что делает его крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным примерно за восемь лет.

2022 AP7 был впервые замечен в обсерватории Серро-Тололо-DECam, Чили, 13 января 2022 года.

Минимальное расстояние пересечения орбиты Земли для AP7 2022 составляет 0,0475 астрономической единицы. Перигелий орбиты астероида находится на расстоянии около 0,83 астрономической единицы от Солнца.

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