Как часто нужно выключать телефон, чтобы продолжить срок его службы

Многие наши привычки сокращают срок службы мобильного телефона, в том числе круглосуточная работа гаджета без отдыха. Конечно, отключить смартфон на весь день – роскошь, которую могут себе позволить не все. Тем не менее, периодически вы должны давать устройству отдых.
Об этом говорится в материале портала MakeUseOf.
Не стоит оставлять телефон включенным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Это ненормальная практика. Большинство из нас выключают смартфон только когда происходит какой-то сбой. Хотя это не самая большая ошибка в использовании гаджета, со временем она может повлиять на срок службы и производительность вашей батареи.
Вам не нужно выключать телефон каждую ночь. Раз в неделю – оптимальный вариант. Периодическая перезагрузка телефона может помочь повысить производительность вашего устройства.
Как сообщал Курсор, ресурс аккумуляторных блоков, устанавливаемых в современные смартфоны, составляет 4-5 лет. Как показывает практика, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью. В результате им приходится сталкиваться с массой неудобств.
Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.