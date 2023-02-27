Как часто нужно выключать телефон, чтобы продолжить срок его службы

Многие наши привычки сокращают срок службы мобильного телефона, в том числе круглосуточная работа гаджета без отдыха. Конечно, отключить смартфон на весь день – роскошь, которую могут себе позволить не все. Тем не менее, периодически вы должны давать устройству отдых.

Об этом говорится в материале портала MakeUseOf.

Не стоит оставлять телефон включенным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Это ненормальная практика. Большинство из нас выключают смартфон только когда происходит какой-то сбой. Хотя это не самая большая ошибка в использовании гаджета, со временем она может повлиять на срок службы и производительность вашей батареи.

Вам не нужно выключать телефон каждую ночь. Раз в неделю – оптимальный вариант. Периодическая перезагрузка телефона может помочь повысить производительность вашего устройства.

Как сообщал Курсор, ресурс аккумуляторных блоков, устанавливаемых в современные смартфоны, составляет 4-5 лет. Как показывает практика, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью. В результате им приходится сталкиваться с массой неудобств.

Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.