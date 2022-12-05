Эксперт случайно обнаружил, как можно взломать блокировку любого смартфона

Уязвимость телефонов из-за простоты разблокировки экрана могут использовать не только ревнивые супруги, но и мошенники. Поэтому эксперт по кибербезопасности сообщил о своем открытии.

Совершенно неожиданно найден простой способ обойти блокировку экрана на смартфонах на операционной системе Android.

Таким способом любой человек может взломать чужой телефон, пишет издание The Sun.

Эксперт по кибербезопасности Дэвид Шютц случайно обнаружил легкий способ обхода блокировки экрана. Эксперт занимается поиском багов и слабых мест в устройствах. Анализируя работу своего смартфона Google Pixel 6, он определил, что при переключении SIM-карт, любой человек сможет разблокировать чужой телефон.

Опасность в том, что этот способ могут применить не только ревнивые супруги, но и мошенники или аферисты.

Дэвид Шютц выяснил, что для этого нужно сначала три раза неправильно выполнить сканирование отпечатков пальцев, потом система заблокирует доступ к биометрическим функциям.

После этого можно извлекать SIM-карту и вставлять другую, а потом неправильно ввести PIN-код три раза. Система после этого запросит ввести PUK-код. И вот тут, как обнаружил Дэвид Шотц, вводится любой стандартный код, а экран после этого разблокируется.

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