В Chrome появилась новая опция для сохранения вкладок

Благодаря нововведению отпадает проблема случайного удаления нужных закладок, и можно будет быстро получать доступ к важным страницам.

Последнее обновление браузера Google Chrome имеет очень удобную функцию, которая фиксирует группы вкладок на панели закладок.

Не потерять доступ к часто открываемым страницам позволит объединение закладок в группу, сообщает Unian.

Опция представлена в версии Google Chrome Canary 110, которая предназначена для разработчиков. В ней можно сгруппировать вашу группу вкладок, и они не удалятся при перезагрузке компьютера.

Для активирования полезной фичи необходимо:

перейти на страницу chrome://flags/#tab-groups-save;

включить опцию Tab Groups Save;

разрешить перезагрузку браузера, чтобы настройки вступили в силу.

Для удобства пользователей сформированные группы вкладок будут выделяться по цвету от остальных закладок. Цвет можно выбирать самостоятельно.

Ранее эта функция была опробована в другом браузере, конкурирующем с Chrome – Microsoft Edge.

Разработчики Chrome также предупредили, что браузер в ближайшем будущем не будет поддерживать старые версии Windows, поэтому рекомендовали следить за обновлениями. Браузер версии Chrome v110 не будет совместим с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1.

Массовый выход этой версии запланирован на 7 февраля 2023 года.

Предыдущие версии браузера будут все еще работать на компьютерах седьмой и восьмой версии Windows, но обновления будут недоступны.

Ранее Курсор писал, что Google добавила в ОС Android и браузер Chrome вход по отпечатку пальцев.

Также напомним, что израильский стартап попал в список лучших изобретений TIME 2022 года.