Как применить защиту от слежки в телефонах на Android

Большинство приложений собирает данные о пользователе телефона и использует их в своих целях, например для таргетированной рекламы. Заблокировать утечку личной информации поможет новый инструмент.

Новая фишка от DuckDuckGo, производителя анонимного браузера, обеспечивает защиту от слежки для пользователей телефонов на Android.

Новый инструмент защищает владельца от утечки его данных и сбора их разными приложениями, заявили в DuckDuckGo.

Эту функцию назвали App Tracking Protection. Она работает по тому же принципу, что и функция прозрачности отслеживания в iPhone, однако гораздо более мощная.

Разработчики рассказали, что активация App Tracking Protection в приложении DuckDuckGo запускает сервис VPN на телефоне, что автоматически блокирует посторонние трекеры в играх и приложениях, независимо от того, используются они или нет.

Согласно статистике, на обычном смартфоне установлено примерно 35 программ или приложений, и все они собирают личную информацию о человеке и пересылают ее компаниям. Эти данные могут использоваться поисковиками для настройки таргетированной рекламы под конкретного пользователя.

Как запустить защитную функцию:

Загрузите DuckDuckGo на Android или обновите его до последней версии (5.143.1).

Откройте приложение, перейдите в «Настройки» → «Защита от отслеживания приложений».

Следуйте инструкциям на экране.

Важно, что для активации этого инструмента не происходит никакой отправки данных на сервера DuckDuckGo.

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