Как продлить срок службы батареи смартфона

Во время зарядки телефона важно не допускать ошибок и тогда можно существенно продлить срок службы аккумулятора.

Самое неприятное в смартфоне — это уникальная способность разряжаться в самый нужный момент. Пока батарея новая, он держит зарядку долго. Но впоследствии ресурс АКБ снижается, и начинаются проблемы.

Как не допускать ошибок и продлить срок службы батареи, сообщает Biz.today.

Правильный алгоритм зарядки телефона позволит АКБ прослужить намного дольше. Эксперты рассказали, каких ошибок стоит избегать, чтобы гаджет заряжался быстро, а потом долго не разряжался.

Важно избегать постоянной зарядки смартфона до максимума, то есть не доводить до 100%. Современные литий-ионные батареи от такой зарядки быстро изнашиваются. В идеале, нужно заряжать гаджет примерно до 85%, лучше делать это в несколько подходов, тогда аккумулятор будет служить дольше. Эксперты рекомендуют заряжать смартфон за несколько сессий.

Еще одна распространенная ошибка — это использование некачественных, неоригинальных зарядок. Это приводит к снижению емкости батареи, поэтому возьмите за правило использовать оригинальные аксессуары.

Есть еще несколько актуальных советов:

Не ставьте телефон на зарядку после резкого перепада температур. Возвращаясь с улицы, дайте телефону время нагреться до комнатной температуры, и только потом подключайте к сети.

Не используйте смартфон, который стоит на зарядке. Это приводит к перегреву АКБ, которая одновременно заряжается и разряжается.

Не тяните за шнур зарядки. Иногда пользователи тянут за провод, чтобы пододвинуть к себе телефон. Так разъем зарядки может расшататься или сломаться.

Выполняйте эти несложные рекомендации, и ваш телефон прослужит дольше.

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