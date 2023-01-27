Как распознать, что батарея смартфона нуждается в замене: советы экспертов

Износу подвержены абсолютно все батареи — от стоимости гаджета этот процесс никак не зависит.

Аккумуляторные батареи (АКБ) мобильных устройств имеют определенный ресурс работы. По мере эксплуатации смартфона АКБ изнашивается. От стоимости гаджета этот процесс никак не зависит. Износу подвержены абсолютно все батареи.

Эксперты объяснили, как понять, что пришло время для установки нового аккумулятора, пишет портал ProstoMOB.

К основным признакам изношенности АКБ можно отнести замедление работы устройства, перегрев, частые зависания и низкую автономность. Прежде чем менять батарею, эксперты рекомендуют протестировать ее на пригодность. Для этого можно использовать как встроенные системные инструменты, так и сторонние приложения.

В настройках смартфонов Samsung и Xiaomi присутствует раздел «Аккумулятор». В нем отображается максимальная емкость АКБ. По мере эксплуатации устройства она снижается.

Владельцы смартфонов других производителей могут использовать для проверки состояния аккумулятора приложение AccuBattery. С его помощью можно узнать, какие приложения являются самыми «прожорливыми».

Для определения реального износа аккумуляторного блока смартфона необходимо разрядить его до 15%. Далее нужно зарядить батарею до 100%. После этого можно открывать приложение AccuBattery. Если емкость АКБ ниже 80%, то ее лучше заменить.

Следует иметь в виду, что изношенная батарея намного хуже держит заряд на холоде. Довольно часто это приводит к самопроизвольному отключению аппарата.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.