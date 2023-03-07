Как развитие ИИ повлияет на функциональность смартфонов: мнение экспертов

Развитие искусственного интеллекта оказывает влияние на многие аспекты нашей жизни. Смартфоны в этом отношении исключением не являются.

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) достиг расцвета. Конкурентная борьба между нейросетями усиливается буквально с каждым днем.

Об этом пишет портал ProstoMOB.

Развитие ИИ оказывает влияние на многие аспекты нашей жизни. Смартфоны в этом отношении исключением не являются. Журналисты попросили экспертов объяснить, как развитие ИИ-технологий повлияет на функциональность мобильных устройств. Они выделили три ключевых тренда.

Увеличение срока службы аккумуляторной батареи

ИИ-алгоритмы способны увеличить срок службы аккумуляторного блока смартфона путем оптимизации настроек. Они могут подстраивать АКБ под поведение пользователя, а также снижать энергопотребление посредством управления фоновыми процессами. Согласно экспертным прогнозам, срок службы аккумулятора увеличится как минимум на 30%.

Совершенствование голосовых ассистентов

Дальнейшее развитие ИИ-технологий приведет к улучшению работы голосовых ассистентов. С помощью голосовых моделей, лежащих в основе ChatGPT, виртуальные помощники смогут обучаться на пользовательских отзывах, что сделает их намного умнее.

Улучшение качества съемки

По мере развития основанных на ИИ алгоритмов обработки изображений качество съемки будет улучшаться. Они смогут «подтягивать» фотоснимки до приемлемого уровня даже на тех смартфонах, которые имеют слабую аппаратную часть. В итоге мобильные устройства сравняются по качеству съемки с профессиональными «зеркалками».

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.