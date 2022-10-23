Как стать счастливее: простой метод от ученых

К экспериментам привлекли около 4 тысяч человек из почти 20 стран.

Учёные провели исследование и установили, что благодаря вытянутым уголкам губ человек чувствует себя немного счастливее.

Об этом пишет The Guardian.

Речь идёт о так называемой «Гипотезе лицевой обратной связи». Еще в 80-х годах прошлого века учёные установили, что люди склонны считать комиксы Гэри Ларсона «Дальняя сторона» более смешными, когда держат ручку в зубах, из-за чего губы не соприкасались с ней. Было предположение, что вследствие удерживания ручки происходят активация мышцы улыбки, из-за чего в мозг посылаются позитивные сигналы.

В 2016 году 17 лабораториях попробовали воспроизвести эксперимент 80-х годов, но безуспешно. Спустя несколько лет изучение результатов проведенных до этого исследований показало, что эффект все же существует, но эта тема оставалась дискуссионной.

К счастью, экспертам наконец-то удалось разрешить споры касаемо этой темы. Ученые из Стэнфордского университета, которых возглавил Николас Коулз, устроили эксперимент при участии примерно 4 тысяч человек из почти 20 стран. Их разделили на три группы:

первые воспроизводили опыт с ручкой;

вторые занимались имитацией мимики улыбающихся актеров;

третьи просто сдвигали уголки губ к ушам и поднимали щеки с помощью исключительно лицевых мышц.

После этого испытуемые оценивали уровень своего счастья, когда строили гримасы, сидели с нейтральным выражением лица и смотрели на изображения, где были котята, щенки, фейерверки и цветы.

Оказалось, что метод с ручкой в зубах мало способствовал активизации эмоций. Вероятно, это обусловлено тем, что человек был вынужден сжимать зубы. Однако, другие подходы оказались более эффективными в повышении уровня счастья, пускай и с небольшим эффектом. В среднем эффект сравним с ситуацией, когда человек рассматривает счастливые снимки.

Коулз считает, что эмоциональный опыт, по всей видимости, основан на обратной связи или ощущениях периферической системы. Например, вследствие учащенного сердцебиения человек может начать беспокоиться. Одновременно с этим нахмуренные брови могут вызвать гнев, а натянутая улыбка – сделать человека счастливее.

Также «Курсор» сообщал, что ученые выяснили, в каком возрасте человек испытывает наибольшее счастье.