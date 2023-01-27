Как в «Терминаторе»: создан жидкометаллический робот, который может просочиться через решетку

Эксперты рассказали, чем может быть полезна эта разработка.

Американские и китайские ученые разработали робота, способного переходить из твердого состояния в жидкое.

Об этом сообщает Vice.

Инженеры из Университета Карнеги-Меллона в США, Университета Сунь Ятсена и Чжэцзянского университета в Китае стали создателями материала, способного становиться жидким и снова возвращаться к твердой форме. Также он может делать трюки, будь то прыгать и карабкаться по стенам, что делает его похожим на Т-1000 из второй части фильма «Терминатор»

Созданные из этого материала роботы будут иметь преимущество как твердых, так и мягких машин. В материал входит галлий и вкрапления неодима, бора и железа. Это «магнитоактивное фазовое переходное вещество» (MPTM) является сочетанием механической прочности, грузоподъемности и высокой скорости передвижения твердой фазы с «отличной морфологической приспособляемостью (удлинение, расщепление и слияние) в жидкой фазе».

Бром, железо и неодим одновременно помогают изменить агрегатное состояние и управляют движениями. Галлий, имеющий низкую температуру плавления, с помощью вкрапления имеет высокую чувствительность к магнитному полю. Используя индукцию, ученые нагревают материал, который после этого расплавляется. Магниты позволяют управлять роботом.

Подобное плавление и возвращение к прежней форме может принести пользу биомедицине. Например, подобные роботы в будущем смогут быть доставщиками лекарств в определенные органы, либо же извлекать опасные предметы из тела (например, инородное тело из желудка).

Переключение между твердым и жидким состояниями также может быть полезным при доступе к любому замкнутому или труднодоступному месту. Исследователи признались, что робот после прохождения сквозь решетку не смог идеально восстановиться, а потому ради эффектности видео они его слегка изменили.

«Курсор» сообщал, что ученые создали «клетки-киборги», способные выжить в любых условиях.