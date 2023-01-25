Ученые создали «клетки-киборги», способные выжить в любых условиях

Клетки-киборги программируемы, они не делятся, но при этом сохраняют основные клеточные функции.

Исследователи из Калифорнийского университета синтезировали полуживые клетки, способные выживать в условиях, недоступных для естественных клеток.

Результаты эксперимента приводит New Atlas.

Ученые использовали синтетическую биологию, которая представляет собой применение инженерных принципов к биологическим системам и организмам. Таким образом они разработали принципиально новый метод.

Ученые использовали существующие живые бактерии, затем наполнили их строительными блоками искусственного полимера и подвергли воздействию ультрафиолетовому излучению — в результате полимер преобразовался в гидрогель и придал клеткам более прочную оболочку. Таким образом создали «клетку-киборга».

«Например, бактерии все еще были способны выполнять большую часть своей биологической деятельности: обмен веществ; передвижение и производство белков», — отметили ученые.

В итоге стало ясно, что «клетки-киборги» лучше выживают в условиях, которые убили бы обычные живые клетки. К примеру, при воздействии перекиси водорода; антибиотиков; высоких уровней рH, отмечают эксперты.

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