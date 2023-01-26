Как защитить зарядный кабель для iPhone от поломки

Со временем шнур от зарядного устройства iPhone, особенно при небрежном к нему отношении, начинает трескаться, а это непосредственно влияет на скорость самой зарядки. Но оригинальные кабели стоит дорого, поэтому, чтобы лишний раз не тратиться, стоит относиться к кабелю бережно, а в этом могут помочь несколько лайфхаков.

Об этом пишет «Униан».

Чтобы уберечь шнур от поломки, можно взять пружинку от шариковой ручки, подцепить кончиком ножа крайний завиток и закрепить его за провод. Крутите пружинку в руках, чтобы она накручивалась на кабель. У вас в итоге получится подручная система, которая защитит кабель от перегиба и скручивания.

Второй способ заключается в использовании термоусадочных трубок. Их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Выберите себе подходящую по размеру трубку, натяните на провод и прогрейте зажигалкой или феном, чтобы поток горячего воздуха сжался и «обхватил» шнур.

Есть еще третий способ, который состоит в том, чтобы обтянуть уже поврежденный кабель вощеным шнуром. Это нужно сделать у края соединения со штекером несколькими слоями.

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