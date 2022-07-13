Какие настройки не стоит менять в смартфоне, чтобы не навредить его работе

Для современного человека смартфон является неотъемлемой вещью. Но, чтобы он прослужил дольше и нормально функционировал, нужно за ним правильно ухаживать. Порой одно неверное нажатие может привести к негативным последствиям. Эксперты рассказали, какие настройки гаджета лучше не трогать.
Об этом сообщает издание Itech.
Режим разработчика
С помощью такого режима можно ускорить продуктивность телефона, но только в том случае, если вы четко знаете, что нужно делать. Если нет, лучше не заходите в эту настройку, иначе можно усугубить ситуацию.
Настройка приложений, имеющих доступ к вызовам и сообщениям
Прежде чем лезть в эту настройку, ознакомьтесь с инструкцией в интернете, потому что можно заблокировать себе доступ к сообщениям и вызовам.
Настройка сети
Если плохо разбираетесь, тогда не вносите изменения в настройки сети, а то останетесь без доступа в интернет. Еще есть вероятность потери ценных сообщений и звонков.
Специальные возможности
В телефоне можно изменить контрастность, размер шрифта или добавить управление жестами, но главное не «донажиматься» так, чтобы потом не знать, как вернуться к исходным настройкам. Еще после таких манипуляций телефон может «зависать».
«Курсор» писал ранее, как защитить свой смартфон в жару.