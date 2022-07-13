Какие настройки не стоит менять в смартфоне, чтобы не навредить его работе

Эксперты рассказали, какие настройки на телефоне лучше не трогать, если не хотите испортить работу своего любимого гаджета.

Для современного человека смартфон является неотъемлемой вещью. Но, чтобы он прослужил дольше и нормально функционировал, нужно за ним правильно ухаживать. Порой одно неверное нажатие может привести к негативным последствиям. Эксперты рассказали, какие настройки гаджета лучше не трогать.

Об этом сообщает издание Itech.

Режим разработчика

С помощью такого режима можно ускорить продуктивность телефона, но только в том случае, если вы четко знаете, что нужно делать. Если нет, лучше не заходите в эту настройку, иначе можно усугубить ситуацию.

Настройка приложений, имеющих доступ к вызовам и сообщениям

Прежде чем лезть в эту настройку, ознакомьтесь с инструкцией в интернете, потому что можно заблокировать себе доступ к сообщениям и вызовам.

Настройка сети

Если плохо разбираетесь, тогда не вносите изменения в настройки сети, а то останетесь без доступа в интернет. Еще есть вероятность потери ценных сообщений и звонков.

Специальные возможности

В телефоне можно изменить контрастность, размер шрифта или добавить управление жестами, но главное не «донажиматься» так, чтобы потом не знать, как вернуться к исходным настройкам. Еще после таких манипуляций телефон может «зависать».

«Курсор» писал ранее, как защитить свой смартфон в жару.