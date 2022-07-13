Какие настройки не стоит менять в смартфоне, чтобы не навредить его работе

21:33, Сегодня
Технологии
смартфон в руке фото
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, какие настройки на телефоне лучше не трогать, если не хотите испортить работу своего любимого гаджета.

Для современного человека смартфон является неотъемлемой вещью. Но, чтобы он прослужил дольше и нормально функционировал, нужно за ним правильно ухаживать. Порой одно неверное нажатие может привести к негативным последствиям. Эксперты рассказали, какие настройки гаджета лучше не трогать.

Об этом сообщает издание Itech.

Режим разработчика

С помощью такого режима можно ускорить продуктивность телефона, но только в том случае, если вы четко знаете, что нужно делать. Если нет, лучше не заходите в эту настройку, иначе можно усугубить ситуацию.

Настройка приложений, имеющих доступ к вызовам и сообщениям

Прежде чем лезть в эту настройку, ознакомьтесь с инструкцией в интернете, потому что можно заблокировать себе доступ к сообщениям и вызовам.

Настройка сети

Если плохо разбираетесь, тогда не вносите изменения в настройки сети, а то останетесь без доступа в интернет. Еще есть вероятность потери ценных сообщений и звонков.

Специальные возможности

В телефоне можно изменить контрастность, размер шрифта или добавить управление жестами, но главное не «донажиматься» так, чтобы потом не знать, как вернуться к исходным настройкам. Еще после таких манипуляций телефон может «зависать».

«Курсор» писал ранее, как защитить свой смартфон в жару.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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