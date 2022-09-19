Китайские ученые открыли новый минерал лунного грунта

В Китае сообщили об открытии нового лунного минерала, получившего название чаньезит. Эти исследования создают научную основу для изучения формирования Луны.

Китайские ученые, изучавшие образцы лунного грунта, взятые в конце 2020 года космическим аппаратом Чанье-5, смогли выявить новый минерал.

Он получил название чаньезит (Changesite-Y), сообщает english.news.

Лунный минерал назван в честь космического аппарата, доставившего его на Землю в конце 2020 года, а сам аппарат – Чанье-5 – назван в честь богини Луны, известной в Китае.

Ученые из Пекинского исследовательского института геологии урана (BRIUG), дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации, выявили чаньезит, который представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Он был обнаружен в результате анализа частиц лунного базальта.

Пробы грунта взяты в северо-западной части Луны в Oceanus Procellarum, также известного как Океан бурь.

Открытие было сделано 9 сентября, и минерал уже зарегистрирован в Международной минералогической ассоциации, хотя его не успели внести в последнее обновление номенклатуры от 14 сентября.

Это первый новый минерал, обнаруженный на Луне Китаем, и шестой из обнаруженных человечеством. Благодаря его открытию, Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новый минерал на Луне.

Во время исследований ученые также определили морфологические характеристики частиц лунного грунта, создав научную основу для изучения формирования и эволюции Луны.

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