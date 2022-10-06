Стало известно, сколько терминалов Starlink получила Украина с момента начала войны

Starlink – это проект SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету.

С начала полномасштабной войны Украина получила около 20 тысяч устройств Starlink.

Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины.

Из них 5 тысяч – при содействии Американского агентства по международному развитию (USAID), еще 5 тысяч – при содействии правительства Польши.

Отмечается, что еще 5 тысяч устройств получили благодаря инициативе министров цифровой трансформации стран ЕС, остальные – от частных компаний.

Сегодня Starlink – это та критическая инфраструктура, которая влияет на жизнь тысяч людей в Украине.

Терминалы помогают сохранять связь энергетическим компаниям, пожарным частям, спасателям, больницам и украинским военным.

В министерстве добавили, что Илон Маск помогает Украине не только спутниковой связью, но и системами Tesla Powerwall.

Это мощные аккумуляторы, которые позволяют сохранять связь в самых горячих точках, несмотря на обесточивание.

В настоящее время основатель компании Tesla безвозмездно передал Украине около 50 таких систем.

Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту еще 54 миниспутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Starlink – это проект SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету.

Ранее «Курсор» сообщал, что в российском селе не получилось мобилизовать мужчин, потому что они ушли в лес.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!