Компания Rolls-Royce разработала водородный двигатель

Ученые работают над внедрением экологичных двигателей, которые обеспечат нулевые выбросы CO2 к 2050 году. Одной из таких разработок является двигатель на водороде.

Rolls-Royce в сотрудничестве с EasyJet доказали, что водород можно применять в самолетных двигателях.

Об этом сообщает Unian.

Разработчики Rolls-Royce уже провели успешные испытания такого двигателя и доказали их безопасность. По их словам, такие двигатели на водороде можно будет применять в пассажирских самолетах.

В компании EasyJet прокомментировали испытания. Они сообщили, что вначале проводились наземные эксперименты на полигоне в Великобритании. Там использовался переоборудованный авиационный двигатель Rolls-Royce AE 2100-A под водород. При этом водород выделяли при помощи энергии ветра и приливов.

Теперь очередь за испытаниями самолетов на водородном двигателе в полете.

Основное преимущество водородных двигателей — это их экологичность. Авиация стремится в глобальных масштабах перейти к нулевым выбросам CO2 к 2050 году. Такой план приняла Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), в которую входит около 290 авиакомпаний. Поэтому многие компании заняты сейчас разработкой экологичных двигателей.

Однако запуск самолетов на водородных двигателях потребовал бы модернизацию всей инфраструктуры в аэропортах.

Также производители экспериментируют с электрическими двигателями или модернизацией авиационного топлива на основе растительного сырья, например водорослей или целлюлозы.

Ранее Курсор писал, что космическое агентство обвинило японского астронавта в фальсификации данных.

Также сообщалось, что астрономы рассказали, где скрываются зарождающиеся газовые планеты-гиганты.