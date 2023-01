Космический M&M’s: Во что превратился астероид после столкновения с аппаратом NASA

Ученые представили на научной конференции первые крупномасштабные результаты исследований, проведенных после того, как космический аппарат DART изменил орбиту астероида Диморф. Это произошло в сентябре прошлого года. В ходе изучения результатов эксперимента выяснилось, что сам астероид теперь имеет несколько иную форму, чем ранее. Он стал похож на гигантское космическое драже. Об этом сообщает Space.

26 сентября 2021 года космический аппарат DART врезался в астероид Диморф с приблизительным диаметром 160 метров. Он вращался по орбите вокруг Диморфа, и его главной задачей было изменить траекторию полета вокруг этого достаточно крупного астероида. Данный эксперимент наглядно показал, что новая технология планетарной защиты, в случае обнаружения опасного астероида, летящего в сторону Земли, работает успешно.

What does it even mean to save the world? https://t.co/GacrWk0Q1G

— Meghan Bartels (@meghanbartels) November 22, 2021