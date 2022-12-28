Кто является главным конкурентом Apple по производству смартфонов

Американская корпорация Apple продолжает занимать лидирующие позиции по производству смартфонов, и ее гаджеты считаются одними из самых качественных в мире. Но у компании есть конкуренты и главным из них является южнокорейский бренд Samsung.

Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.

В текущем году Samsung удалось сохранить свою долю от продаж смартфонов и тем самым удержать свою вторую позицию по производству устройств, но лидерство все равно остается за компанией Apple.

Специалисты отмечают, что американская корпорация даже увеличила на 5 процентов долю от продаж смартфонов несмотря на то, что продажи устройств упали на 3 процента в целом. В то же время как Samsung удалось сохранить статус-кво, в отличие от остальных вендоров. Samsung имела долю 18,5 процента в третьем квартале 2021 года, а в этом году — 18,3 процента.

«Курсор» писал ранее, что продукция Apple считается одной из самых лучших и качественных в мире, но среди товаров, предлагаемых компанией есть те, которые невысоко ценятся специалистами. В текущем году самым худшим «яблочным» гаджетом был признан MacBook Pro.

Еще мы писали, что компания Apple в очередной раз обновила операционную систему для iPhone, выпустив iOS 16.2.