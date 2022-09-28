Лечение игровой зависимости: в Китае выпустили специализированный смартфон

Китайский производитель заявил о выпуске особенных телефонов, которые уменьшают геймерскую зависимость, помогая сконцентрироваться на образовательных программах.

Чрезмерная зависимость молодого поколения от мобильных телефонов вызывает опасение властей Китая. В связи с этим разработан и запущен телефон с узко специализированным программным обеспечением.

Бренд 360 Mobile презентовал новый смартфон Q20 Pro. 26 сентября в Китае прошла презентация для целевой аудитории – молодежи, школьников, студентов и лиц, решивших избавиться от игровой зависимости, сообщает prostomob.

Разработчики добились того, что на данном телефоне пользователь не сможет «зависнуть» в онлайн-играх. Зато в телефоне, как альтернатива, установлены развивающие и образовательные программы, обучающее ПО, мастер-классы и другие механизмы личностного развития.

Телефон работает на операционной системе Android 11 с установленной фирменной оболочкой 360OS. Смартфон оснащен ЖК-дисплеем 6,58”/120 Гц/FHD+.

Основная камера гаджета — на 50Мп. Для селфи-снимков предусмотрена камера на 8 Мп.

Батарея телефона имеет емкость 4500 мА/ч, доступна также функция быстрой зарядки — 33W.

Компания-производитель заявила, что смартфон оборудован системой защиты глаз от чрезмерной нагрузки, функцией родительского контроля и дистанционного управления. В качестве бонусов — в телефон уже закачаны бесплатные лекции от авторитетных педагогов.

Вес смартфона Q20 Pro – 193 гр. Боковой размер составляет 0,83 см. Телефон доступен в двух модификациях — с памятью на 6/128 и 8/256 Гб. Также можно выбрать модель в белом или сером цвете. Для наушников предусмотрен стандартный разъем на 3,5 мм.

Минимальная стоимость смартфона Q20 Pro для Китая — около 307,50 долларов.

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