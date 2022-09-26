Золото из смартфонов: можно ли заработать на скупке старых гаджетов

В состав мобильного телефона входит много дорогостоящих металлов. Подсчитали, что в миллионе телефонов содержится 16 тонн меди, 350 кг серебра, 34 кг золота и 15 кг палладия.

Золото, которое используется при производстве процессоров и печатных плат, в небольших количествах содержится во многих электронных изделиях, включая и мобильные телефоны.

Идея добывать золото с бывших в употреблении плат мобильных телефонов, пришла в голову одному предприимчивому человеку, сообщает portaltele.

О своей попытке заработать рассказал пользователь Weibo под ником Chef Alchemist. Мужчина приобрел 210 печатных плат по 1,5 доллара за штуку, потратив таким образом 315 долларов.

Для получения золота из платы необходимо провести ряд химических операций и физических процессов (очистка, растворение, фильтрация). Для этого экспериментатору потребовались химические реагенты, кислоты и другие материалы.

В результате мужчина смог получить всего 0,41 г золота со всех плат. Цена такого количества золота составила всего 30 долларов.

Подсчитав свои доходы и расходы, Chef Alchemist убедился, что траты оказались в 10 раз больше стоимости полученного золота, а еще нужно учесть цену за расходные инструменты и химические вещества.

Конечно, если увеличить масштабы добывания золота до промышленных, то накладные расходы на одну плату существенно сократятся, тогда извлечение золота из схем телефонов может быть выгодно. Согласно опубликованным данным, из одного миллиона мобильных телефонов можно получить 16 тонн меди, 350 кг серебра, 34 кг золота и 15 кг палладия.

Но этот производственный процесс является очень энергоемким, а кроме того сильно загрязняет окружающую среду и негативно влияют на здоровье рабочих. Поэтому подобные производства получили запрет в Китае.

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