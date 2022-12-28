Лидер антирейтинга: Илон Маск стал худшим директором технологической компании

2022 год принес многим технологическим компаниям разочаровывающие результаты, в результате чего их владельцы потеряли миллионы, а сотрудники работу.

Черная полоса поистине накрыла Илона Маска, которого когда-то называли гением и самым богатым человеком мира, а теперь неожиданно спустили с пьедестала.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В этом году Илон Маск, став директором Twitter, продемонстрировал впечатляющий уровень некомпетентности, считают аналитики издания.

Многие технологические компании, особенно американские, в текущем 2022 году пришли к грустным финансовым результатам. Компания Meta Цукерберга и Amazon Безоса сократили тысячи работников, а Илон Маск ведет к провалу Twitter.

Еще в начале года, в феврале, акции Meta упали на 230 миллиардов долларов за один день, побив при этом рекорд. В итоге через 9 месяцев Марк Цукербург заявил сотрудникам, что он «недооценил изменчивые ветры бизнеса» и уволил 11 тысяч сотрудников.

Вслед за Meta Amazon также провел массовые сокращения персонала. Общие показатели компании также подвинули Безоса в его рейтинге Forbes самых богатых людей в мире.

Но самые удивительные метаморфозы коснулись Илона Маска. Миллиардер всю вторую половину года пытается «разрулить» ситуацию в Twitter. Скандал за скандалом, суд за судом, и в итоге состояние Маска пошатнулось. Он перестал быть самым богатым человеком в мире.

А после его нововведений в соцсети, о которых никто не просил, и запуска Twitter 2.0, он за один день уволил половину сотрудников компании. Теперь он ищет кого-то поумнее себя на должность директора социальной сети. Все эти действия Маска позволили ему получить «титул» самого некомпетентного управленца.

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