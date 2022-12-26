Илон Маск рассказал, сколько спутников Starlink находится в Иране

Генеральный директор SpaceX, миллиардер Илон Маск, заявил, что у компании около 100 активных спутников Starlink в Иране.

Об этом сообщает Maariv.

Отметим, что Starlink является глобальной спутниковой системой, разворачиваемой компанией SpaceX для того, чтобы высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет был в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Подразделение SpaceX, которое исследует, разработывает и производит спутниковые системы, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).

Еще в сентябре этого года, когда в Иране вспыхнули протесты, Илон Маск заявил об активировании спутникового интернет-сервиса Starlink в ответ на публикацию государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что США приняли меры «для продвижения свободы интернета и свободного потока информации» для иранцев.

До этого минфин США выпустил руководство по расширению интернет-услуг, доступных для иранцев, несмотря на санкции Соединенных Штатов в отношении Тегерана. Журналисты не смогли связаться с Маском, чтобы получить комментарии или разъяснения касаемо разрешения Starlink на работу в Иране.

Несколько ранее американский миллиардер сказал, что хочет предоставить жителям Ирана спутниковую широкополосную связь Starlink, которую нынче используют Вооруженные Силы Украины для борьбы с вторжением *россии.

Также «Курсор» сообщал, что Starlink и сайт Белого дома стали жертвами кибератаки, совершенной членами российской хакерской группировки killnet. Длительность коллективной тестовой атаки составила полчаса, больше злоумышленникам удерживать сайт в неработоспособном состоянии не удалось.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!м