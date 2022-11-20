Российские хакеры атаковали Starlink и сайт Белого дома

Коллективная тестовая атака продолжалась 30 минут. Дольше удерживать сайт в неработоспособном состоянии у злоумышленников не получилось.

Члены российской хакерской группировки killnet осуществили кибернетическую атаку на сервисы провайдера Starlink и сайт Белого дома.

Об этом сообщает портал ProstoMOB.

Согласно сообщению, чтобы вывести их из строя россияне прибегли к массированной DDoS-атаке. Члены группировки обнародовали скриншот, на котором видно, что веб-ресурс Белого дома недоступен.

В опубликованном российской хакерской группировкой сообщении отмечается, что коллективная тестовая атака на сайт Белого дома продолжалась 30 минут. Дольше удерживать сайт в неработоспособном состоянии у хакеров не получилось, поскольку они не приняли во внимание интенсивность системы фильтрации пользовательских запросов. От DDoS-атак веб-ресурс Белого дома защищает военная система производства Automatic Inc.

Атака на сервисы Starlink привела к тому, что в течение некоторого времени абоненты не имели возможности авторизоваться на сайте. Российские хакеры назвали администраторов веб-ресурса «рабами Илона Маска». Они оперативно восстановили функцию авторизации, однако войти на сайт абоненты все равно не могли из-за отключенной российскими хакерами базы данных.

Как сообщал Курсор, 26 октября российские хакеры, связанные со спецслужбами, взломали сайт Кнессета. Специалистам по кибербезопасности удалось отразить эту кибератаку, но после нее сайт был недоступен. Также депутаты Кнессета на некоторое время лишились доступа к своим электронным почтам.

Утверждалось, что за сбоями в работе сайта стояла группировка хакеров killnet, непосредственно приближенная к руководству россии*.

Также Курсор сообщал, что в октябре крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам killnet, от которых пострадали более десятка сайтов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!