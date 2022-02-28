LinkedIn приобретет израильский стартап Oribi за 80 миллионов долларов

Крупнейшая в мире профессиональная сеть LinkedIn впервые приобретает израильскую компанию и открывает новый центр в Тель-Авиве.

LinkedIn, принадлежащая Microsoft, приобретает израильскую платформу маркетинговой аналитики Oribi за 80 миллионов долларов.

Oribi разрабатывает технологию сбора данных о поведении пользователей в Интернете, помогая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании.

В рамках соглашения LinkedIn, крупнейшая в мире профессиональная сеть, впервые приобретающая израильскую компанию, откроет в Тель-Авиве новый центр, в котором первоначально будет работать 50 сотрудников, исходя из штата Oribi.

Приобретение возглавил Томер Коэн, продакт-директор LinkedIn.

Компания Oribi, основанная в 2016 году Айрис Шур, на сегодняшний день привлекла 27 миллионов долларов. В феврале прошлого года компания привлекла 15,5 млн долларов в рамках инвестиционного раунда серии B, возглавляемого Ibex Investors, к которому присоединились MoreTech, а также существующие инвестиционные компании TLV Partners, S-Capital и Sequoia.

«Приобретение Oribi позволит обеспечить нашим клиентам дополнительную ценность и максимизировать окупаемость их инвестиций, — сказал Коэн. — Эта технология позволит нашим клиентам анализировать кампании в Linkedin. Я очень рад открытию научно-исследовательского центра в Израиле и считаю, что он станет важной частью компании. Наша деятельность в Израиле будет полностью отделена от Microsoft».

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