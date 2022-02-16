Израиль создаст свой первый квантовый компьютер

Израильское управление по инновациям (IIA) и министерство обороны Израиля инвестируют 200 миллионов шекелей (62,2 миллиона долларов) в разработку первого в Израиле квантового компьютера, сообщили организации во вторник.

«Квантовые вычисления на всех уровнях демонстрируют признаки того, что в будущем они станут важным компонентом безопасности государства и его технологического превосходства», — сказал Дэнни Голд, глава Управления оборонных исследований и разработок (DDR&D) министерства.

Он считает, что этот процесс станет очень важным шагом н пути к достижению независимости Израиля в этой области.

ИИС будет заниматься созданием и развитием системы квантовых вычислений.

Министерство создает национальный центр разработки квантового процессора, а также займется созданием аппаратного обеспечения, оптимизации и управления аспектами взаимодействия.

Также стало известно, что сперва это будет происходить с помощью иностранных технологий, однако целью проекта является создание израильских процессоров.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что израильский стартап Largix создал уникальный 3D-принтер. «Это изменит правила игры для нас», — говорит Герт Денутте, основатель CGK. — Никто больше не занимается такими технологиями. По нашим оценкам, это сэкономит нам до 50 процентов затрат».

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