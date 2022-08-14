Луна могла быть частью Земли: новое убедительное доказательство

Некоторые ученые уверены, что спутник нашей планеты мог сформироваться из вещества, образовавшегося после столкновения Земли с объектом размером с Марс. Теперь ученые обнаружили новые подтверждения этой идеи.

Об этом пишет Science Alert.

Геофизики из Цюрихского университета нашли новые доказательства того, что Луна когда-то была частью Земли. Она могла сформироваться около 4,5 миллиарда лет назад в результате крушения космических масштабов.

Чтобы проверить эту версию, ученые с помощью масс-спектрометра изучили химический состав шести лунных метеоритов, извлеченных из льда Антарктиды. Эти обломки попали на Землю в результате столкновения Луны с другими космическими телами. Непосредственное изучение состава Луны – дело сложное. Человечество там не было с 1972 года, а собранных образцов достаточно мало.

В результате анализа ученые обнаружили, что содержащиеся в лунных метеоритах изотопы благородных газов гелия и неона совпадают с изотопами, обнаруженными в солнечном ветре (потоке ионизированных частиц). По словам ученых, лунные породы никогда не подвергались его влиянию. Это вместе с характерной концентрацией изотопа аргона подтверждает теорию, что эти вещества были унаследованы от Земли.

Открытие может подтолкнуть возобновление интереса к изучению благородных газов в метеоритах. Также ученые могут начать более детальное изучение того, что еще может быть заперто в других лунных породах, которые раньше невозможно было обнаружить, но которые теперь доступны.

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