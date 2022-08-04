Астрономы показали детальное изображение космической туманности Кошачий глаз

Главные составляющие Кошачий глаз или NGC 6543 — это водород и гелий, в то время как более тяжёлые элементы присутствуют в гораздо меньших количествах.

Астрономы показали удивительно детальный снимок планетарной туманности Кошачий глаз. Она образовалась, когда солнцеподобная звезда выбросила свои внешние газовые слои. Получившийся объект имеет причудливую форму.

Наблюдения за туманностью Кошачий глаз позволяют предположить, что она была создана звездой, которая сбросила свою массу в результате серии импульсов с интервалом в 1500 лет. Каждая получившаяся пылевая оболочка содержит столько же массы, сколько все планеты в нашей Солнечной системе вместе взяты.

Эта туманность находится на расстоянии около 3000 световых лет в созвездии Дракона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Также мы сообщали, что ученые рассказали, когда с людьми свяжутся инопланетяне. Китайские ученые рассчитали, как часто в космосе удается найти пригодные для жизни планеты. Исходя из полученных данных, они заключили, что контакт с внеземной жизнью может произойти не раньше, чем через две тысячи лет.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, где кончается Солнечная система.

Еще напомним, что физики доказали, что теория черных дыр оказалась неверной.