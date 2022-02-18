Луна оказалась старше на 200 миллионов лет, чем считали ранее

Китайские астрономы обновили геохронологическую модель Луны на основе датирования образцов лунного грунта, доставленного на Землю зондом КНР «Чанъэ-5». Оказалось, что часть лунных пород куда старше, чем считали ранее.

Исследование ученых Нацинститута аэрокосмической информации Академии наук Китая заставило науку пересмотреть данные о Луне. В исследованиях геохронологии и истории взаимодействия небесных тел Солнечной системы появились новые вводные данные.

Об этом сообщает Синьхуа.

Китайские астрономы обновили геохронологическую модель Луны. Такие модели строятся путем сопоставления измеренных в лабораториях радиометрических возрастов образцов, доставленных на Землю американскими космическими аппаратами «Аполлон» и советскими аппаратами «Луна», с составленным распределением кратеров на этих участках.

Такие модели широко использовались для определения абсолютного возраста различных регионов Луны. При этом в предыдущих образцах существует разрыв в возрасте между тремя миллиардами лет и одним миллиардом лет тому назад, который соответствует почти половине истории эволюции Луны.

Китайский зонд «Чанъэ-5» доставил с Луны образец базальтовой породы, возраст которого составляет около двух млрд лет. Путем анализа распределения кратеров по размерам и частоте китайские ученые обновили модель Neukum (1983), которая является самой широко используемой в планетологии геохронологической моделью.

Согласно обновленной геохронологической модели, большинство лунных пород оказались старее, чем предполагалось ранее. Максимальная разница составляет порядка 200 млн лет.

Ученые уверены, что обновленная геохронологическая модель Луны послужит основой для разработки аналогов для исследования геохронологии планет земного типа, включая Марс и Меркурий.

Напомним, что ранее Курсор писал о том, что в NASA показали уникальные фото Юпитера и его спутника Ганимеда. По словам команды миссии, опубликованное изображение было сделано, когда зонд «Юнона» совершил очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.

Кроме того, астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной. По словам ученых из Лейденской обсерватории в Нидерландах, они смогли открыть самую большую галактику во Вселенной. Речь идет о гигантском космическом объекте под названием Алкионей. Примечательно то, что галактика до сих пор расширяется.

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