Астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной

Ученые пока очень мало знают об этом колоссе, и о том, что стало причиной его необычного роста. Но с его помощью можно будет лучше понять не только сущность гигантских радиогалактик.

По словам ученых из Лейденской обсерватории в Нидерландах, они смогли открыть самую большую галактику во Вселенной. Речь идет о гигантском космическом объекте под названием Алкионей. Примечательно то, что галактика до сих пор расширяется.

Ученые заявили, что Алкионей находится на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли и представляет собой гигантскую радиогалактику, простирающуюся в космос на 5 мегапарсеков. Длина галактики составляет примерно 16,3 миллиона световых лет, и она представляет собой крупнейшую из известных структур галактического происхождения.

Как рассказал один из авторов исследования Мартин Оэй, пока мало известно о том, как возник этот гигантский колосс. Однако, если не считать размеры, Алкионей является обычной галактикой, по своим свойствам очень похожей на другие.

Ранее Курсор сообщал, что в NASA показали фото с уникальным изображением двух галактик. Ученые из NASA в социальной сети Instagram опубликовали фотографию, которая была сделана телескопом Hubble, находящимся на орбите нашей планеты. Фото иллюстрирует взаимодействие двух галактик, которое называется Arp 282.

Также мы писали, что возле умирающей звезды есть планета, на которой могут быть живые организмы. Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Джея Фарихи обнаружили умирающую звезду. Возле этого белого карлика находится экзопланета, на которой потенциально можно найти жизнь.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса.

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