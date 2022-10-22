Массовые пассажирские полеты в космос: сколько будет стоить билет

С 2025 года испанская компания запустит массовые полеты в стратосферу Земли на высоту 35 км в космической капсуле, где будут находиться 8 пассажиров и один пилот.

С 2025 года космический туризм будет поставлен на широкую ногу, и любой желающий вполне сможет оплатить возможность увидеть Землю из космоса.

Испанская компания космического туризма планирует отправлять пассажиров в космос с 2025 года, пишет Daily Mail.

Коммерческие полеты будут проходить в изящной панорамной капсуле, из которой можно взглянуть на Землю сверху вниз всего за 200 000 долларов.

Капсула, рассчитанная на 8 пассажиров и 1 пилота, будет прикреплена к огромному воздушному шару, таким образом будут обеспечиваться «нулевые выбросы». Наслаждаться видом планеты можно будет через панорамные окна с 360-градусным обзором.

Компания из Мадрида Halo Space наметила первый испытательный полет своей капсулы на декабрь из Индии. В случае успешного проведения испытаний коммерческие полеты начнутся в 2025 году, а с 2029 года ожидается по 400 рейсов в год с четырех континентов, что составит 3 000 пассажиров в год. Стоимость билетов будет от 100 до 200 тысяч долларов.

Команда Halo Space тесно сотрудничает с известными компаниями в аэрокосмической отрасли и внедряет инновационные технологии безопасности.

Испытательный полет капсулы-прототипа Halo Space пройдет в конце декабря из Института фундаментальных исследований Тата в Индии. Она поднимется в стратосферу на 35 км, полет продлится около шести часов.

Технический директор Halo Space Альберто Кастрелло пояснил: «Наша цель — успешно запустить летающую капсулу, потом приземлиться и восстановить прототип».

Компания заявила, что капсулы экологичны и не делают выбросов CO2 в атмосферу, дизайн капсул аналогичен Space Perspective от SpaceX.

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