Китай запустил в космос тайный «спутник-шпион»

Выведенный на орбиту аппарат будет использоваться преимущественно для разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий.

Космические силы США зафиксировали в космосе появление двух объектов. Ранее запуск спутника для разведки ресурсов Земли анонсировал Китай.

Соответствующую информацию подтвердило китайское государственное информагентство Синьхуа.

По информации Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), выведенный на орбиту аппарат разработан Шанхайской академией космических технологий.

«Ракета-носитель «CZ-4C» успешно стартовала с космодрома Цзюцюань и вывела спутник дистанционного зондирования Yaogan 33(02) на намеченную орбиту», — говорится в сообщении CASC.

Планируется, что он будет использоваться преимущественно для разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий. Известно, что спутник может делать снимки в диапазоне SAR.

«Для него нет помех в виде облаков, смога или темных суток. Такие спутники прекрасно отслеживают технику, радиолокационные сооружения и даже могут «видеть» из-за тонкого потолка военных ангаров», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 3 сентября планировало повторную попытку запуска программы Артемида (Artemis). Однако ее отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.

Миссия должна стать первым шагом к возвращению на Луну впервые после эры «Аполлона» в 1972 году. В ее рамках запланирована отправка беспилотной капсулы «Орион» в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека.

Ранее NASA впервые показало планету вне Солнечной системы, которую зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Также «Курсор» сообщал, что ученые обнаружили живое существо, способное жить вечно.

Кроме этого, британские исследователи установили, что в среднем женщины неспособны хранить тайны дольше 48 часов.