Tesla покажет робота-гуманоида Optimus: прямая трансляция

В августе 2021 года Маск сказал, что Тесла собирается построить робота-гуманоида, который сегодня называется либо Тесла-бот, либо Оптимус.

Ожидается, что генеральный директор Tesla Илон Маск и руководители команд искусственного интеллекта и аппаратного обеспечения выступят на AI Day 2022, которое будет транслироваться в прямом эфире в Калифорнии. Вы можете посмотреть AI Day 2022 здесь.

Трансляция начнется в 04:00 1 октября:

Во время последнего Дня ИИ в августе 2021 года Маск сказал, что Тесла собирается построить робота-гуманоида, который сегодня называется либо Тесла-бот, либо Оптимус.

«Конечно, он предназначен для того, чтобы быть дружелюбным, ориентироваться в мире людей и устранять опасные, повторяющиеся и скучные задачи», — сказал тогда Маск.

В этом году инвесторы ожидают реальной технической демонстрации робота, а также новостей о прогрессе Tesla в разработке технологии автономного вождения, которая может превратить существующие электромобили компании в роботакси.

Когда Маск изначально представил концепцию робота-гуманоида на AI Day 2021, он сказал об Оптимусе: «Робот должен уметь выполнить: «Пожалуйста, сходи в магазин и купи мне следующие продукты» и тому подобное».

Позже Маск сказал, что роботы, сделанные Tesla, однажды будут стоить больше, чем ее автомобили, и что тысячи из них будут задействованы в работе движущихся частей на заводах, где люди производят автомобили и аккумуляторы.

Ранее Курсор писал, что Tesla экспортирует в Израиль самую крупную партию машин.