Tesla импортирует в Израиль самую крупную партию машин

До конца текущего года в Израиль отправят партию 4000 автомобилей Tesla, большая ее часть — модели Tesla 3, произведенные в Китае.

Американская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, импортирует в Израиль самую крупную в своей истории партию машин.

Об этом сообщает издание Globes.

До конца 2022 года в страну доставят электромобили, большая часть из них — модели Tesla 3, которые произведены на заводах в Китае. Компания хочет произвести доставку до января 2023 года в преддверии запланированного повышения налога на покупку электромобилей и удовлетворения высокого спроса на автопарки со стороны институциональных и лизинговых рынков. Груз прибудет как минимум на двух кораблях.

«Курсор» писал ранее, что электромобиль Tesla Cybertruck должен был встать на конвейер еще в 2021 году, но начало производства постоянно откладывали. В 2023 году пикап наконец-то станет серийным.

Еще мы писали, что несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте.

Напомним, что Турция начала производство национального автомобиля, прототип которого был представлен президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ещё в 2019 году. Первые образцы турецкого электромобиля TOGG сошли с конвейера на недавно построенном заводе в Гемлике.