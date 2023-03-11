Meta разрабатывает новое приложение для социальных сетей

Meta, которая также известна как Facebook, работает над новым приложением для социальных сетей под кодовым названием P92. Судя по информации, приложение позволит пользователям публиковать текстовые обновления.

Подробнее об этом информирует pixelinform.

Сообщается, что Meta исследует возможность создания децентрализованной социальной сети для создателей и общественных деятелей, аналогичной популярной платформе Twitter. Пользователи смогут использовать аккаунты Instagram для входа в P92.

Хотя дата выхода приложения пока неизвестна, проект продолжает развиваться, разработчики продолжают работать с потенциальными проблемами с конфиденциальностью. Генеральный директор Instagram Адам Моссери руководит данным проектом.

Считается, что одним из ключевых аспектов проекта является его децентрализованность, которая позволит пользователям создавать собственные серверы и правила модерации содержимого. Это позволит Meta экспериментировать с новым приложением и избежать критики, которая постоянно преследует Facebook и Instagram. Как и на платформе Reddit, отдельные сообщества смогут устанавливать свои правила, определять контент и модерировать его.

На данном этапе не понятно, какая бизнес-модель будет наиболее успешной для такой программы. Разработчики сталкиваются с проблемами, связанными с функционированием социальных сетей, такими как сложность отслеживания пользователей в большой сети серверов. Кроме того, неизвестно, насколько успешной будет бизнес-модель финансирования с помощью невзаимозаменяемых токенов (NFT), поскольку криптоэкономика находится в состоянии кризиса, что может оттолкнуть пользователей.

Ранее «Курсор» информировал, что израильтяне назвали самую ненавистную социальную сеть. Новый опрос показал, что вредоносный дискурс влияет на людей в Интернете и заставляет многих вообще избегать общения и выражения мнений в Интернете.

Напоминаем, что стало известно, сколько времени молодежь проводит в соцсетях. Еще в 2018 году только 43% молодых людей были активными пользователями сети. Подавляющее большинство (93%) молодых людей являются активными пользователями интернета.