Стало известно, сколько времени молодежь проводит в соцсетях

Еще в 2018 году только 43% молодых людей были активными пользователями сети.

Подавляющее большинство (93%) молодых людей являются активными пользователями интернета.

Об этом свидетельствуют данные Telefono Azzurro.

Эксперты озабочены такой растущей тенденцией. Еще в 2018 году только 43% молодых людей были активными пользователями сети. Сегодня 14% опрошенных проводят в социальных сетях и чатах от четырех до шести часов в день, 4% – более шести часов в день и 3% – всегда на связи.

Что касается пола, то здесь обнаруживаются небольшие отличия: 44% молодых людей проводят в сети от двух до трех часов в день, 24% — один час в день. 55% девушек — от двух до трех часов в день и 17% — один час в день.

Существуют отличия и по возрасту. Если 23% 12–14-летних находятся в сети один час в день, 15–18-летние от четырех до шести часов в день. 35% подростков говорят, что ложатся спать поздно ночью и плохо спят из-за того, что проводят много времени в интернете. 50% молодых людей в среднем проводят в сети около двух-трех часов в день.

93% опрошенных используют социальные сети для просмотра контента от друзей, и это в основном девушки. 80% хотят видеть контент от знаменитостей или спортсменов, а 76% — от блогеров. 71%, преимущественно девушки, используют социальные сети для чтения новостей, 66% для размещения контента и 63% для просмотра модного контента. Смартфон является наиболее часто используемым инструментом пребывания в сети. Для этой цели его используют 93% молодых людей.

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